Amoruso: “Si era parlato di programmazione, ma sembra un gioco al risparmio”

L'ex Fiorentina, Lorenzo Amoruso, ha parlato dei cambi di programma imposti dalla società viola e della situazione legata a Torreira

L'ex giocatore viola, Lorenzo Amoruso, è intervenuto ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno per parlare della situazione legata alla Fiorentina. Ha iniziato dicendo: "Rimango abbastanza esterrefatto. Si era parlato di programmazione e tanti altri temi, ma qui mi sembra che si giochi al risparmio. Certi giocatori li davamo per nostri e invece sembra che non arriveranno più. Dobbiamo veramente capire cosa vuole la società, perché fino ad ora non si è capito nulla".