Amoruso: “Servivano leader dal mercato. Callejon non è un trascinatore, Chiesa lo era”

Lorenzo Amoruso, ex calciatore della Fiorentina, è intervenuto in studio durante il Pentasport di Radio Bruno Toscana:

Martinez Quarta? Tanti giocatori in Italia con un buon biglietto da visita, hanno poi fallito. I difensori argentini però hanno spesso fatto bene. Riescono ad integrarsi al meglio nel nostro calcio e in alcuni casi migliorano. Quarta non ha caratteristiche da leader, da impostazione di manovra. C’è da capire la sua evoluzione, e soprattutto come verrà impegnato. Sinceramente non so per quale motivo sia stata preferita la difesa invece dell’attacco sul mercato. Alcune operazioni di mercato occorrerebbe conoscere meglio, ma le ultime due non lasciano un’idea di positività. Hai perso un giocatore fenomenale come Chiesa, e speso molti soldi per Quarta. La squadra è stata indebolita, i risultati parlavano già a favore della difesa viola. Non era necessario intervenire. Callejon non è Chiesa, ha dieci anni in più e non occupa neanche la stessa posizione. Avevamo bisogno di leader, ma Callejon a differenza di Chiesa non mi sembra un trascinatore. Partire per la seconda stagione senza un obiettivo preciso mi preoccupa