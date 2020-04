Amoruso: “Serve un centrale di impostazione, Nkoulou mi piacerebbe. Chiesa, serve accordo a lungo termine”

L’ex viola Lorenzo Amoruso ha parlato di mercato e di come rinforzare la Fiorentina ad A pranzo con il Pentasport di Radio Bruno:

“Se si vuole migliorare la squadra, bisogna prendere qualcosa di diverso e di migliore. Ci vuole un difensore che sappia fare gioco, che dia respiro ai centrocampisti. Certi giocatori li puoi prendere, ma sapendo che i vari Pezzella, Milenkovic non resteranno qua. Nkoulou mi piacerebbe (LEGGI le ultime), è un po’ più cattivo e marcatore, con furbizia; non so quanto il Torino si vorrà privare di questo giocatore.

Io credo che Chiesa si sia molto più aperto rispetto al passato, ma dipende molto da domanda del giocatore e offerta del club. Mi è parso di capire che i presupposti per il rinnovo prima del coronavirus ci fossero, il contratto dovrà incontrare il favore di entrambe le parti a lungo termine.”