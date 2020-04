Difesa viola, occhi in casa Torino: piace il colosso Nkoulou

La Fiorentina è a caccia di rinforzi per la difesa del futuro. Secondo Tuttosport, uno dei giocatori nel mirino è il centrale Nkoulou del Torino (LA SCHEDA). L’estate scorsa fu ad un passo dalla Roma, poi venne reintegrato nella rosa granata da Mazzarri. La concorrenza però è folta: in Francia lo vorrebbero il Lione, sua ex squadra, e il Psg. In Italia invece, oltre i viola, ci pensano Roma e Lazio.