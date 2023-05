Amoruso: “Ranieri sta dando più garanzie. Spero che Jovic venga ceduto”

" Io spero che Jovic abbia degli estimatori , ma dopo quest'anno la vedo dura. Spero che la società possa trovare una soluzione che piace a tutti. Dia è più una seconda punta, mentre n'Zola lo conosce già Italiano. ma tutto dipende dalla partecipazione alle coppe europee. Il Napoli avrà la leggerezza dello scudetto. Ma è un esame importante in vista di Basilea. La Fiorentina deve cercare di tenere l'ottavo posto. Non possiamo fare calcoli. Non bisogna imballarsi troppo negli allenamenti."

Sui centrali: "Quarta era in forma, ma a Monza ha avuto diversi svarioni. Quello che sta dando più garanzie è Ranieri. Sa impostare è preciso. Poi gli altri hanno più fisicità, tutti hanno avuto alti e bassi. Non dimentichiamo che è stato impiegato nelle partite importanti. Io non sono convito che a Napoli giocheranno i migliori. Poi ormai si gioca in 16 nel calcio moderno. C'è bisogno di ricami, anche per come gioca Italiano."