Amoruso: “Pioli è in difficoltà, e le assenze peseranno. Meglio Kouamè di Nzola”

"Non sarà facile giocare senza Kayode, con un terzino adattato. Il Milan giocherà per il suo allenatore, è una squadra altalenante che non ha troppa continuità. Sul ricorso al Franchi vediamo quanti riescono a riprenderne di quei 55 milioni. Bisogna capire quali garanzie ci sono, per tutti, sulla durata dei lavori. Un conto è se ti punta Leao, o devi marcare Giroud in area, e un conto è non doverli affrontare. Ma i nostri difensori devono essere concentrati. Sarà una bella partita, e con le loro assenze si può anche osare di più. Inoltre loro hanno veramente tanto dal mercato, e Pioli è in difficoltà. Camarda domani avrà l'adrenalina a mille, poi magari avrà un po' di tensione all'inizio."