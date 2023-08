Amoruso: “Per me Parisi deve essere titolare. Si continua con il 4-2-3-1”

"4 difensori vanno bene. La difesa è un reparto da registrare. Mina va capito come si muove, non è proprio velocissimo. Voglio vedere senza palla come gestisce le situazioni. Ci vorrà un po' prima che entri in condizione per il suo tonnellaggio. L'atmsofera a Genova è sempre eccellente. Si andrà sui giocatori che conosce Italiano. L'unica variante potrebbe essere Nzola, che conosce bene Italiano. Si potrebbe tornare al 4-2-3-1, vista la condizione di alcuni giocatori. Perchè Amrabat finchè resta è indispensabile, e Athur gestisce bene la palla. E i tre dietro alla punta sono bravi. Per me a sinistra dovrebbe giocare Parisi, sa difendere meglio."