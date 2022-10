Amoruso: “Oggi persi i duelli individuali, non possiamo sempre andare a mille”

Intervenuto a Rtv38 l'ex viola Lorenzo Amoruso ha detto la sua sulla Fiorentina dopo la vittoria di Spezia: "La cosa più importante erano i tre punti, ma anche oggi il migliore in campo è stato Terracciano che ha fatto due paratone sullo 0-0 e sull’1-1. C’è una cosa che mi dà fastidio: dopo il vantaggio potevi fare il 2-0, ma tutte le volte che la Fiorentina ha accettato la battaglia fisica l’ha persa. Va bene che l’input dell’allenatore da un anno e mezzo è quello di giocare, ma proprio per questo dovevi far correre lo Spezia e non accettare la battaglia e la rissa. Non dobbiamo andare sempre a mille all’ora e accettare il gioco duro, serve rallentare e andare in accelerazione con Ikoné che sta entrando nel gioco di Italiano". Alla prossima arriva la Sampdoria: "Adesso i giocatori devono entrare in campo per dimostrare, devono essere coscienti di affrontare una squadra in difficoltà come la Sampdoria che a livello psicologico può crollare. Sappiamo di essere superiori, ma senza arroganza".