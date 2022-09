Amoruso: “Non siamo la squadra dello scorso anno. Attacco? Manca qualità”

Le statistiche aiutano, ma non sono la verità assoluta. Non siamo più la squadra dell'anno scorso. La Fiorentina ha giocato bene solo due gare, poi basta. Contano le occasioni da gol, come contro il Riga. Qualcuno non sta facendo il suo dovere. I cross? Ne puoi fare tanti, ma spesso sono prevedibili, non c'entra la bravura dell'attaccante. Con Odriozola avevi un'arma in più, adesso non c'è l'hai più. Il centrocampista lo giudici per quanti palloni recupera e per quanti ne perde. Commisso ha elogiato Amrabat, ma certe cose le faccio ancora io. Siamo troppo lenti. Ikonè? Bravo, ma poco adatto al gioco di Italiano. Detto ciò, valutare un giocatore per quello che non è, è un errore molto grave