Amoruso: “Nomi che girano da salto di qualità, ma giovani. Difesa la priorità”

Il mercato della Fiorentina lascia intravedere un salto di qualità. Ma serve ripartire dalla difesa e dal lavoro di Gattuso

Fase difensiva? Sicuramente Gattuso avrà parlato con Milenkovic e Pezzella che hanno regalato 30 gol quest'anno: non possono pretendere di giocare a tre, e l'allenatore gli ha detto che si gioca a quattro. Sono due giocatori complementari, ma molto dipenderà anche dagli esterni e dai due davanti alla difesa. A noi quest'anno ci hanno bucato centralmente e abbiamo solo riparato nella parte finale della stagione con Pulgar. Per gran parte dell'anno però gli attaccanti entravano tutti facilmente. I centrali difensivi sono una priorità, bisogna dare certezze e tranquillità all'attacco partendo dalla difesa. Castrovilli? Il calcio è anche questo, gli infortuni capitano. Spero che giocando e vedendo grandi campioni all'Europeo acquisisca quella mentalità internazionale che a Firenze non può dimostrare. Questa esperienza potrà tornarci comodo e potrà tornargli di grande utilità, altrimenti resta un giocatore circoscritto ad una realtà limitata".