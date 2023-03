Amoruso: “Milenkovic l’ho visto pesante a Cremona. Ranieri mi convince

"La superiorità della Fiorentina sui turchi è netta. Non credo che Italiano cambierà troppo la sua formazione delle ultime settimane. La squadra gli ha dato certezze, e in questa fase della stagione questo serve. Credo che la Fiorentina almeno per un'ora di gara potrà rifare la gara dell'andata. L'attenzione deve essere alta, qui ci si gioca la stagione. Loro per me la butteranno sull'aggressività, cercando di creare timore, anche con il pubblico a favore. La scelta di Ranieri mi convince. Ranieri a Salerno ha fatto molto bene come terzino sinistro. La Fiorentina è cresciuta. Probabilmente Italiano ha detto ai suoi di fare meno possesso e essere diretti. Dodò per esempio è rientrato dagli infortuni"