Amoruso: “Mi aspettavo Beltran dal 1′. Sconfitta? Bicchiere mezzo pieno”

Le parole di Amoruso

"Io mi aspettavo davanti il nuovo attaccante Beltran dall'inizio, pensavo meritasse spazio in un panorama europeo con meno stress tattico. Uno con le sue caratteristiche, in grado di tagliare le difese, me lo aspettavo dall’inizio: si è persa una partita immeritatamente, con un rigore generoso. Mi prendo il bicchiere mezzo pieno, la sconfitta. Se qualcuno pensava che il Rapid fosse meno forte del Twente e che la Fiorentina fosse la squadra battere questo cazzotto in pieno viso possa svegliare. La gara di ritorno dovrà essere un altro ritmo: bisognerà fare la partita senza concedere nulla. Non so se chi non ha giocato non fosse al meglio, ma di sicuro mi aspettavo qualche cambio in più, come Infantino dall’inizio. Vedevo Italiano che sbraitava in panchina, chiedeva più palle in avanti, ora punto e a capo e lavoriamo bene verso una partita tosta di campionato contro il Lecce".