Amoruso: “Manca il fiuto del goal degli attaccanti. Dopo un po’ diventa frustrante”

Intervenuto ai microfoni di Radio Bruno Lorenzo Amoruso per parlare della partita contro la Juventus e su quali sono i problemi in rosa

"A noi in rosa manca un difensore con personalità. Quello che con prestanza fisica e intelligenza ti aiuta nei momenti di estrema difficoltà. Mina potrebbe essere uno di quelli. Sembra un difensore di vecchio stampo ma ancora è veramente troppo presto per dirlo. Sappiamo che a sinistra più che un quarto abbiamo un quinto. Difende male, non legge le diagonali e i cross. A lungo andare diventa la nota dolente della squadra. Basta vedere quanti goal dagli esterni abbiamo preso quest'anno."