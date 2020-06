Amoruso: “Kouamè potrà essere l’arma in più della Fiorentina. Milenkovic e Ribery…”

L’ex difensore della Fiorentina, Lorenzo Amoruso ha parlato del recupero di Kouamè e Ribery al Pentasport di Radio Bruno:

“Non stiamo vedendo partite eccellenti dal punto di visto fisico e tecnico, dunque per Ribery potrebbe essere ancora più difficile il rientro in campo. Il francese però dovrà convivere con i suoi acciacchi, Franck servirà alla Fiorentina per risalire la classifica. La triste situazione legata al COVID ha permesso al club di recuperare sia Ribery che Kouamè, due pedine importanti. L’ex Genoa potrà essere l’arma in più, è uno che si muove molto, mi piace tantissimo. Per quanto riguarda la difesa sono sempre per lo schieramento a 4, adesso Iachini avrà avuto modo di lavorarci. Milenkovic ha ancora margini di miglioramento, discorso diverso per Pezzella che rischia di essere turbato dalle sirene di mercato”. IL DIFFICILE RECUPERO DI RIBERY