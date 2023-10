Amoruso: “Kayode tra 2 anni vale 100 milioni. C…ate quelle dette su Beltran”

Sulla difesa: "Già dal primo anno aveva qualità, già lo scorso anno ha fatto una serie da ottime partite. Quarta quando inizia bene le partite si esalta, quando parte male invece vuole contribuire e forza le giocate. Vedo un Duncan che parla di più, è più pimpante, non so perchè stia in queste grandi condizioni. Mandragora credo che sia un po' in difficoltà fisiche. Ci sono due o tre giocatori che possono giocare da terzini, non vedo grandi problemi. Kayode ha una freschezza mentale e fisica di livello. Credo abbia anche la fisicità per giocare spesso. Se si mantiene così tra due anni vale 100 milioni, mi impressiona nelle scelte, in qualsiasi cosa. Era da tanto tempo che non vedevo diagonali così. Quante volte abbiamo visto Dodò e Biraghi fuori posizione? Non è per criticare."