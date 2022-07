Amoruso: “Jovic non è una prima punta. Dodò? Terzino tutt’altro che difensivo”

L'ex giocatore della Fiorentina, Lorenzo Amoruso , è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno durante il Pentasport per parlare di molti temi legati ai viola: "Quest'anno c'è bisogno di costruire la squadra prima del solito. Il campionato inizia prima e giocherai 4 partite prima della fine del calciomercato. Sono 12 punti, qualche colpo alla fine può arrivare, ma avere una rosa importante già prima sarebbe la situazione migliore. Il gioco della Fiorentina è dispendioso, quindi vista anche la temperatura che ci sarà, potrebbero esserci alcune problematiche".

"Mandragora lo vedo bene nella Fiorentina. Fisicamente è uno che ti sa fare bene anche la fase difensiva. Se ancora non è stato ufficializzato penso che ci sia da capire ancora qualcosa dalle visite mediche, perché anche l'anno scorso ha avuto qualche problemino fisico. Dodò? Un terzino basso che di basso ha poco. È un laterale che spinge tantissimo in attacco e contando che dall'altra parte hai un Biraghi, rischi di rimanere molto scoperto in fase difensiva".