Amoruso: “Italiano sta perseverando in certi errori. Ma chi va in campo…”

Intervenuto a Rtv38, l'ex viola Lorenzo Amoruso ha commentato così il pari interno con l'Udinese: "Italiano non può difendersi dicendo che di aver sbagliato il primo tempo, perché non partire subito come è stato approcciato il secondo tempo? Credo che stia perseverando in certi errori. Nelle ultime partite Biraghi, Ikoné e Brekalo non hanno dato nulla, è imbarazzante vedere certi giocatori in campo. Perché non continuare a giocare col 3-5-2 dopo il Bologna, ma dopo tante note negativo di buono prendiamo il risultato. Detto questo, dopo aver criticato Italiano la responsabilità deve prendersela chi va in campo, come Nzola. Si è visto stasera che vuole dare una sterzata alla sua stagione prendendosi la responsabilità che non si era preso l'altra sera calciando il rigore.