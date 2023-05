Amoruso: “Igor ha sbagliato scelta. Ecco chi mi aspetto dietro mercoledì”

Sul momento della squadra e la partita di mercoledì

"La Fiorentina è partita da sottozero quest'anno. A febbraio eri quasi in zona retrocessione e adesso lotti per due finali. Ci stiamo giocando qualcosa di unico. Le finali sono partite strane. Io mercoledì mi aspetto un difensore forte fisicamente come Milenkovic al fianco di Martinez Quarta, perché anche se non è al massimo della forma è il più veloce che abbiamo in quel reparto. Non dobbiamo pensare che mercoledì sia una partita impossibile. Anche l'Inter ha sbandato spesso quest'anno e te devi essere bravo a far uscire questi loro lati deboli. Se poi sul campo si dimostrano superiori ok, ma non diamo nulla per scontato".