Amoruso: “Ieri si è preso un gol da citrulli, ci sono problemi radicati dietro”

"La Fiorentina non decolla, la classifica non mente, ieri abbiamo visto una brutta Fiorentina, si commettono i soliti errori dietro, non riesco a capire da dove arrivino tutti questi problemi, non ho mai visto i difensori rischiare così tanto in uscita con la palla. Ci sono delle lacune ormai radicate, che non vanno via, dopo 10 partite è difficile cambiare troppo, le partite in Europa contano il giusto, gli avversari erano modesti." Ci sono dei margini di miglioramento? "Credo che questa Fiorentina sia quella che vedremo tutto l'anno, vedo la situazione complicata, errori come quelli sul gol di ieri sono da citrulli, non si finisce mai di giocare, mai dare nulla di scontato. Italiano non cambierà nulla a livello tattico" Sull'ambiente : "Non mi aspetto grandi cose dalla società, alla fine sono i giocatori che vanno in campo, vedo dei limiti tecnici grossi, anche di quelli che anno scorso giocavano bene. Il secondo anno è quello più difficile, tutti devono dare qualcosa in più, a partire da Italiano, i cambi devono essere più tempestivi, la squadra ancora non è matura. La gestione delle partite per ora non è giusta, sono convinto che la fortuna si compensi a fine anno, ma non stiamo giocando bene per vari motivi. Il mercato non si sta rivelando azzeccato, dopo l'anno scorso Commisso non può cambiare l'allenatore, i problemi forse sono a livello psicologico. Potrebbe aiutare avere un'uomo di calcio in dirigenza ma la Fiorentina non lo ha, si ostina a continuare con questi uomini, anche per supportare Italiano."