Amoruso: “I giocatori non si applicano molto. Italiano? Troppa presuntuoso”

"Il Bologna domenica ha vinto meritatamente. Ha concesso poco alla Fiorentina. Non si è vista la Fiorentina di Roma o quella di Coppa Italia. La viola non ha giocato sui suoi livelli, troppe palle perse, prestazioni dei singoli sbagliate. Non c'è stato appagamento, la semifinale tutti dicono che l'hai già passata, ma devi vincere. Poi c'è la finale, non può esserci appagamento. C'è invece un appiattimento. Forse Italiano non si fa capire dai suoi giocatori, questa squadra anno scorso la Fiorentina tritava gli avversari. Gli altri ti hanno studiato, i giocatori non si stanno applicando. Troppe colpe a Italiano non le do. Noi non vediamo il lavoro infrasettimanale, ma il lavoro della domenica è insufficiente. Contro le big giochi bene, ma con le motivazioni giuste, con le piccole la squadra ha presunzione. Ci sono troppe polemiche ora, bisogna lavorare. Sono i tifosi i giudici, devi accettare le critiche. Non è obbligatorio condividere il tifo, ma devi rispettarlo.