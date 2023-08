Amoruso: “Grabara non mi scalda. In difesa serve un leader tecnico”

Lorenzo Amoruso non è entusiasta dei portieri in orbita viola. E parla così delle mancanze della difesa di Italiano

"Mina ha buone qualità. Bisogna vedere come si adatta. Vedremo cosa Italiano chiede al ragazzo. Non è uno da impostazione dal basso ecco. La Fiorentina ha pochi centimetri, quindi a prescindere uno fisico e alto va preso. Sia offensivamente che difensivamente, qualcuno che attacchi la palla. Lui e Infantino mi sembrano due giocatori sui quali si può lavorare, e gli va fatto capire il calcio italiano. Mi sembra che per Sutalo sia calato l'interesse. Anche se forse è il classico gioco delle parti. C'è bisogno di un difensore centrale, aldilà della cessione di Igor. Anche perchè mancano i difensori che sappiano giocare la palla. Guidare la difesa è una qualità innata."