Amoruso duro: “Borja Valero un acquisto inutile, se avesse amato la Viola non se ne sarebbe andato”

Lorenzo Amoruso, ex calciatore della Fiorentina, è intervenuto in studio durante il Pentasport di Radio Bruno Toscana:

“Attacco? I giocatori sono quelli che sono, non hanno le caratteristiche per essere chiamati bomber. O crei 20 assist a stagione, oppure serve altro se non arrivi in doppia cifra. Bisogna vedere cosa ha in testa Iachini, io mi aspetto una squadra che cerchi di creare il gioco. L’anno scorso abbiamo avuto problemi a tenere la palla davanti, perché manca un attaccante che sa fare questo tipo di gioco. Per sopperire servono centrocampisti capaci di fare gioco: e in fase di regia non vedo un uomo che sa spostare gli equilibri. Forse vedono un regista in Amrabat, io sinceramente non sono d’accordo, noi lo abbiamo visto fare meraviglie a Verona senza troppi dogmi di posizione. Lui sa giocare di prima, ma l’ho sempre visto toccare la palla un po’ di più, perché queste sono le sue caratteristiche. Gli esperimenti ci stanno, ma solo fino a un certo punto, perché poi il rischio è quello di rimanere senza certezze. E PRANDELLI CONCORDA: “NON CAPISCO AMRABAT DA REGISTA”

Chiesa? La quotazione di mercato non può variare, è un giocatore che fa la differenza. Quest’anno ha reso ancora una volta meno di quello che potrebbe. Ad un allenatore fa comodo avere uno che possa risolvere problemi a livello tattico, ma spalle alla porta non è la stessa cosa. 60 milioni li vale tutti, che poi non ci sia nessuno in grado di pagarli è un altro discorso. Io se fossi in Federico prolungherei il contratto; anche se in Italia dovremmo uniformarci alla mentalità europea. In che senso? Se un giocatore va via a zero al termine del contratto, non è una cosa fuori dal mondo. Come ha fatto Lewandowski, come probabilmente farà Messi.

Borja Valero a me non piace, non mi è piaciuto come è andato via. Aveva ancora un contratto con i viola, e se l’avesse amata come dice non se ne sarebbe mai andato. Non ha forza fisica, non ha cambio di passo; è un buon palleggiatore, ma rallenta molto il gioco, e non so se la Fiorentina ha bisogno di questo. Secondo me è un acquisto inutile. Benassi di sicuro garantiva più gol.

Bonaventura risolve problemi: copre più ruoli, non ha paura della palla, sa reggere la pressione. In un momento in cui nessuno va oltre la doppia cifra, un giocatore capace di fare assist diventa fondamentale

La difesa mi sembra a posto, ha dato segnali di solidità dopo un periodo non all’altezza. C’è anche voglia di migliorarsi, fondamentale. Le squadre che vincono sono quelle che subiscono meno, ricordiamocelo. Dragowski a me ha dato l’impressione di essere un po’ troppo nervoso come portiere: quando parlo di tranquillità parlo di organizzazione difensiva, di movimenti, e Terracciano magari è anche aiutato dalla lingua che ovviamente conosce meglio.”