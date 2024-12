Amoruso: “Conference obiettivo primario, ma questa Fiorentina è da Champions”

Obiettivi della Fiorentina? Si può lottare su tutti i fronti

Parlando invece degli obiettivi a lungo termine della Fiorentina si è espresso così: "In questa lotta per il titolo, non escludo né la Lazio né la Fiorentina, nessuno si aspettava così tante squadre in così pochi punti e questo rende questa Serie A bellissima. Penso però, che l'obiettivo primario della Fiorentina sia la Conference, anche se non esclude per forza la possibilità di lottare per la Champions. Penso che quest'anno ci siano i presupposti per ambire ad entrambi gli obiettivi, ed inoltre il presidente Commisso ha detto che se servisse farà qualche sforzo per portare altri elementi utili alla causa; e vista la tegola di Bove diciamo che un rinforzo a centrocampo potrebbe servire. Quindi sì, penso che la Conference sia l'obiettivo primario, considerando anche le due finali perse e la delusione della sconfitta in Coppa Italia contro l'Empoli. Però questa Fiorentina secondo me, può lottare su tutti e due i fronti. Il campo ci darà il suo responso".