Amoruso: “Col Sivasspor arroganza positiva, come fosse gara secca”

Sull'approccio alla gara

Il Sivasspor aveva alcuni giocatori importanti, che poi ha venduto, mentre oggi anche l'attaccante più prolifico si è infortunato. Il loro campionato si è fermato a causa del terremoto, non sappiamo se sarà un bene o un male: io però non farei prigionieri domani. Servirà pensare come se fosse una gara unica, bisogna ipotecare la qualificazione e utilizzare l’arroganza positiva che la Fiorentina si può permettere chiamata consapevolezza. La rosa viola è nettamente superiore anche prendendo chi sta in panchina. Domani sera il pubblico farà la sua parte, ma soprattutto capiremo se la Fiorentina sarà ufficialmente guarita: col Verona era l’ultima spiaggia per risorgere, ora sono arrivato ad aspettarmi quattro vittorie fra le due partite con il Sivasspor e Lecce e Cremonese in campionato.