Amoruso: “Classifica non ideale. Mercato? Non servirebbe neanche…”

Qualche parere sull'attacco viola e sul mercato che attende la società gigliata

Redazione VN

L'ex difensore della Fiorentina Lorenzo Amoruso ha parlato a Radio Bruno:

"Il Monza presto concorrente della Fiorentina? Perché no, Berlusconi ha sempre detto di volerlo portare in alto, non vedo perché dovrebbe bluffare... Poi tra il dire e il fare c'è sempre di mezzo qualcosa di notevole, però mi sembra che siano sulla strada giusta. Formazione? Credo che Italiano metterà in campo chi sta meglio, quindi non chi rientra dal Mondiale come Amrabat".

Fiorentina — "La Fiorentina deve cambiare volto, per forza, perché deve recuperare. Ci sono tante squadre sopra che devono anche rallentare, quindi non è una situazione ideale. Mercato? Se recuperassero tutti i giocatori k.o., non ce ne sarebbe nemmeno bisogno, ma in questo momento manca continuità".

Attacco — "Abbiamo visto che Jovic non è un centravanti vero. I risultati vengono dettati dai gol, l'attaccante deve determinare con gol e assist. Il mercato può risolvere, ma sappiamo bene che se prima non si cede, non ci possiamo aspettare chissà cosa".