Amoruso: “Christensen? Serviva altro. Nzola, qui si gioca per l’Europa”

Intervenuto a Rtv38, l'ex viola Lorenzo Amoruso ha tirato le somme dopo la vittoria per 3-2 contro l'Atalanta: "Evidentemente Italiano si fida ancora di Terracciano. Non so che dimestichezza abbia ancora Christensen con l’italiano, o che tipo di personalità sia. Se volevi fare il salto di qualità dovevi prendere Vicario o Carnesecchi, qualcuno che sulla carta ti garantisce dieci anni ad alto livello. Se l’anno scorso ha preso 60 gol, non sarà solo per colpa della squadra, ci ha messo qualcosa del suo… Mina? Il suo è uno strappo, non una contrattura, altrimenti non starebbe fuori così a lungo. Nzola? La Fiorentina gioca per le coppe europee e nelle coppe europee, non me ne vogliano i tifosi spezzini ma qui c’è una mentalità diversa".