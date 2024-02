Amoruso: “Beltran è adattato, Jack tutta la vita. Nico per me è al 50%”

"Non bisogna snaturarsi ma è chiaro che ci vuole la componente agonistica. Il Bologna prima del gol sembrava in difficoltà, la Fiorentina ci aveva messo cattiveria. Poi ci siamo persi, era un pressing isolato e singolo. Loro venivano fuori facilmente, sicuramente non è stata una trasferta facile. Con l'Empoli sai di essere superiore, poi però come Nicola prepara le partite, e come carica i ragazzi. Bisogna tirare fuori il meglio, non puoi pensare di dare nulla di scontato. Bonaventura ti da un po' di tutto, Beltran è adattato li. Mi sembra una soluzione alternativa quando Jack non è al massimo. Belotti si sta muovendo bene, ma è stato servito poco a Bologna. Ci stiamo schiacciando troppo sulle ali, giochiamo con troppe palle lunghe o in orizzontale."