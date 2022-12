Amoruso: “Aspetterei a bocciare Cabral. Amrabat tra i migliori nel suo ruolo”

"Cabral soffre la pressione? La pressione fa parte del mestiere. Ci sono giocatori che in partita non riescono a performare come in settimana. Spero per Cabral che il problema non sia questo, a me sembra piuttosto una scusa. E' ovvio che un giocatore che vuole arrivare ad alti livelli debba fare bene in campionati importanti come quello italiano, piuttosto che in Svizzera. Giocatore bocciato dopo un anno? Ancora aspetterei. Ha fatto vedere anche alcune cose buone, il suo atteggiamento è stato sempre giusto, anche se ovviamente deve fare di più dal punto di vista pratico. In zona gol è bravo nel fare i movimenti giusti, poi però manca nella parte finale. Amrabat? Bisogna capire cosa la Fiorentina vorrà fare con lui e soprattutto cosa intenderà fare nel caso per sostituirlo. In un certo senso si ripeterebbe quanto accaduto con Chiesa e Vlahovic, il che dimostrerebbe come il progetto viola sia una tappa di passaggio. Per me Sofyan nel suo ruolo se la gioca con tanti. Ad influire sarà anche la scelta del modulo di Italiano, se sarà un 4-2-3-1 o un 4-3-3. Come vertice basso per me Amrabat rende di meno che in una mediana a due visto che non eccelle nella fase di costruzione".