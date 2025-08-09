Amorim sul match contro la Fiorentina: “Partita dura, ma serve per migliorare”

È stata una sfida impegnativa oggi. Era fondamentale per noi ritrovare il ritmo di gioco davanti al nostro pubblico all’Old Trafford, e sotto questo aspetto possiamo dire di aver fatto bene. Abbiamo incontrato alcune difficoltà, soprattutto nei primi minuti di entrambi i tempi. La Fiorentina è una squadra molto dinamica, il che ci ha reso complicato individuare i momenti giusti per pressare, ma successivamente siamo riusciti a prendere il controllo della gara. Ci è mancata un po’ di fluidità nel gioco; c’è margine di miglioramento, ma questa partita di precampionato è stata perfetta per farci capire quali aspetti dobbiamo affinare e che in certe fasi potremmo incontrare delle difficoltà.