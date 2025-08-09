Amorim sul match contro la Fiorentina: “Partita dura, ma serve per migliorare”

Viola News
Ruben Amorim commenta la sfida contro che ha messo fine alla tournée dei viola. "E' stata una partita difficile"
Il tecnico del Manchester United, Ruben Amorim, ha rilasciato un’intervista al canale ufficiale del club inglese al termine dell’incontro contro la Fiorentina. Oltre a commentare la prestazione dei suoi giocatori, ha speso parole di apprezzamento per la formazione viola.

È stata una sfida impegnativa oggi. Era fondamentale per noi ritrovare il ritmo di gioco davanti al nostro pubblico all’Old Trafford, e sotto questo aspetto possiamo dire di aver fatto bene. Abbiamo incontrato alcune difficoltà, soprattutto nei primi minuti di entrambi i tempi. La Fiorentina è una squadra molto dinamica, il che ci ha reso complicato individuare i momenti giusti per pressare, ma successivamente siamo riusciti a prendere il controllo della gara. Ci è mancata un po’ di fluidità nel gioco; c’è margine di miglioramento, ma questa partita di precampionato è stata perfetta per farci capire quali aspetti dobbiamo affinare e che in certe fasi potremmo incontrare delle difficoltà.

