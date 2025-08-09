Il tecnico del Manchester United, Ruben Amorim, ha rilasciato un’intervista al canale ufficiale del club inglese al termine dell’incontro contro la Fiorentina. Oltre a commentare la prestazione dei suoi giocatori, ha speso parole di apprezzamento per la formazione viola.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola Amorim sul match contro la Fiorentina: “Partita dura, ma serve per migliorare”
news viola
Amorim sul match contro la Fiorentina: “Partita dura, ma serve per migliorare”
Ruben Amorim commenta la sfida contro che ha messo fine alla tournée dei viola. "E' stata una partita difficile"
È stata una sfida impegnativa oggi. Era fondamentale per noi ritrovare il ritmo di gioco davanti al nostro pubblico all’Old Trafford, e sotto questo aspetto possiamo dire di aver fatto bene. Abbiamo incontrato alcune difficoltà, soprattutto nei primi minuti di entrambi i tempi. La Fiorentina è una squadra molto dinamica, il che ci ha reso complicato individuare i momenti giusti per pressare, ma successivamente siamo riusciti a prendere il controllo della gara. Ci è mancata un po’ di fluidità nel gioco; c’è margine di miglioramento, ma questa partita di precampionato è stata perfetta per farci capire quali aspetti dobbiamo affinare e che in certe fasi potremmo incontrare delle difficoltà.
© RIPRODUZIONE RISERVATA