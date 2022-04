Ammonito Torreira al 55′: l’uruguagio salta la prossima a Napoli

Grave assenza tra le fila viola nella sfida contro i partenopei

Contro il Napoli, purtroppo per la Fiorentina, non ci sarà Lucas Torreira. Il centrocampista uruguaiano, infatti, è stato ammonito al 55' durante la sfida contro l'Empoli ed era diffidato. Dunque Vincenzo Italiano dovrà fare a meno di lui in terra partenopea, in una partita già difficile di suo. Il giocatore di proprietà dell'Arsenal, il cui futuro è ancora tutto da scrivere, molto probabilmente verrà rimpiazzato da Sofyan Amrabat.