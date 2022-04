Torreira, il riscatto entro Pasqua? Intanto lui segna, pressa e recupera palloni

Il centrocampista uruguaiano è l'equilibratore del gioco di Italiano, e nelle ultime giornate è diventato decisivo anche in zona gol

Goleador inatteso, importantissimo nella costruzione ma anche a guardia della difesa e a guidare il pressing. Lucas Torreira si è preso le chiavi del centrocampo viola, sia in fase offensiva che difensiva. Come scrive La Gazzetta dello Sport, l'uruguaiano ha eguagliato il record personale di gol (4) grazie ai movimenti senza palla, ma è anche il centrocampista viola con più palloni recuperati (136) e intercettati (25). Per Vincenzo Italiano è fondamentale, vista la capacità di farsi trovare nella posizione giusta in entrambe le fasi, e oggi si troverà di fronte nella sua zona di competenza quel Nedim Bajrami che ha già ricevuto elogi a destra e a manca.