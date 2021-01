Amerini rassicura: “Kokorin? Gli estrosi non sempre sono un problema nello spogliatoio”

Ecco alcune dichiarazioni dell’ex giocatore della Fiorentina Daniele Amerini si è collegato con Lady Radio:

“Le parole di Commisso? E’ un focoso, io credo che si sia fatto sentire con i giocatori. A me sembra che Kokorin sia un buon giocatore, lasciando da parte l’aspetto caratteriale che rimane da verificare. Io ho conosciuto personaggi estrosi, estroversi, difficili, che però nello spogliatoio non davano nessun problema. C’è da chiedersi se si ambienterà, quello può essere un ostacolo, non so quanto ci possa volere (come ci ha confermato anche Fabio Capello). Felipe Anderson magari sarebbe più avvantaggiato perché già conosce il calcio italiano, ma dipende tutto da come Prandelli vorrà giocare. Castrovilli mediano può essere una buona soluzione, ma in chiave futura: è una posizione sulla quale bisogna lavorare. Io credo che si tornerà al 3-5-2 che tante sicurezze ha dato in precedenza. Difficilmente rivedremo Ribery e Callejon”.