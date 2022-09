Amerini: “Jovic arrivato in sovrappeso, sembra che non tocchi a lui”

L'ex giocatore della Fiorentina, Daniele Amerini, ha parlato durante Viola, programma che va in onda su RTV38. Queste le sue parole sull'arrivo di Jovic: "Jovic è arrivato in sovrappeso dal Real Madrid. Dovremmo capire quale è la voglia del giocatore di ritornare ad essere ai suoi livelli. Sembra che non gli interessa dalle espressioni che fa. Spero che sia un ragazzo intelligente e che capisca la grande occasione che gli sta offrendo la Fiorentina".