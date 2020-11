Amelia: “Prandelli è perfetto per le ambizioni di Commisso. Viola preferito? Vlahovic”

Marco Amelia, ex portiere del Milan, è intervenuto a Radio Bruno. Queste le sue parole: “Prandelli? Ce l’ho avuto a Parma, ha dovuto gestire una situazione molto difficile a causa della vicenda Parmalat. La sua grande capacità è stata quella di tenere tutto l’ambiente unito, non a caso abbiamo lottato fino in fondo per un posto in Champions League. Non era facile, ha lasciato il segno in tutti i suoi giocatori. Uomo giusto oggi a Firenze? Appena ho letto delle difficoltà della Fiorentina mi è subito venuto in mente lui. Conosce l’ambiente e so come lavora, è l’uomo perfetto per le ambizioni di Commisso”.

Amelia ha poi parlato anche di qualche singolo viola: “Bonaventura? Giocatori come lui e Ribery possono alzare la consapevolezza mentale dei tanti giovani in rosa. Milan-Fiorentina? Il Milan sta facendo molto bene ma la Fiorentina ha voglia di far vedere che è una buona squadra. Mi aspetto una gara molto strategica che può essere decisa dai singoli. Un giocatore della Fiorentina che mi piace in particolare? Vlahovic, sia tecnicamente che dal punto di vista strutturale. Ha già fatto vedere delle cose molto importanti. Se riuscirà a trovare la sua dimensione potrà scrivere cose importanti nella sua carriera. Dragowski e Terracciano? Due ottimi portieri. Il primo ha già dimostrato di poter stare stabilmente nel campionato italiano, mentre Terraccianno è un titolare”.