Amdouni, da castigatore della Fiorentina ad obiettivo in Serie A.

Zeki Amdouni è un nome che sta risuonando nelle teste dei tifosi viola negli ultimi giorni, e non solo. A quanto pare secondo Dazn, il talento degli elvetici sarebbe nel mirino del Torino. Il ragazzo che ha segnato 6 gol in Conference, è stato riscattato a marzo dal Basilea. E i dirigenti granata lo stanno seguendo con attenzione. Juric si sta, ha un debole per i trequartisti di talento. Sono già 17 i gol che ha realizzato in questa annata. E il suo valore si aggira sui 15 milioni. Il Torino però non è solo, c'è anche la concorrenza tedesca di Union Berlino e Wolfsburg su di lui. E intanto lo svizzero si dovrà concentrare sulla partita di ritorno contro la Fiorentina