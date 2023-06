Ambrosini: “Jovic ultimamente ha cambiato atteggiamento. Jack sarà uomo chiave”

"Il West Ham gioca ad alti ritmi. Può far evidenziare i difetti della Fiorentina. Ma la Fiorentina ha già l'esperienza dell'altra finale. A Roma ha fatto la partita, ma si è esposta troppo, cosa che non deve fare stasera. Difficile pensare che Jovic e Cabral giochino assieme stasera. Jovic l'ho visto bene ultimamente. Per me lui deve avere la testa per incidere a partita in corso. Lo vedo migliorato sulla mentalità, forse il cambio di paese all'inizio, ma poi era diventato un problema. E forse per questo potrebbe giocare Cabral."