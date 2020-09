Intervenuto a Radio Bruno Toscana, l’agente Fifa e procuratore, Sabatino Durante, ha parlato di Lucas Torreira, Sofyan Amrabat, Pedro, Dalbert, Paquetà:

Tanta roba. Poteva andare in squadre di prima fascia, non me ne vogliano i tifosi della Fiorentina. E’ un motorino continuo, ha la stessa intensità anche a fine partita. La Fiorentina ha fatto un grande acquisto, per di più spendendo poco. Chapeau ai dirigenti viola