VN – La Fiorentina ha sondato il terreno per Danilo, concorrenza del Napoli

La Fiorentina sta seguendo molti profili di centrocampisti che potrebbero completare il terzetto in mediana con Amrabat e Castrovilli. Oltre al solito Torreira, pallino della dirigenza viola, stanno salendo le quotazioni di Danilo Barbosa (SCHEDA) brasiliano classe ’96 del Nizza. Il centrocampista è il classico interditore di qualità, che unisce fisicità a tecnica, capace di recuperare palloni e far ripartire l’azione rapidamente. Secondo quanto raccolto da Violanews, i viola hanno già sondato il terreno, trovando apertura da parte della società francese alla trattativa, con una richiesta che si aggira tra i 5 ed i 6 milioni di euro. Il grande scoglio per la Fiorentina, però, è la concorrenza del Napoli, che sta cercando un degno sostituto di Allan. Anche i partenopei sono sulle tracce di Danilo, aprendo una corsa a due.

