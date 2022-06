Altre operazioni: Saponara rinnova. Scelto l’obiettivo per la porta

Sky Sport riporta le ultime notizie di mercato in casa Fiorentina. Oltre a Jovice Praet, la società viola ha trovato l'accordo con Saponara per il rinnovo annuale di contratto in scadenza nel 30 giugno. Inoltre, per la porta salgono le quotazioni di Gollini, che diventa il primo profilo seguito dai Viola per difendere i pali.