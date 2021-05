Pezzella dovrà saltare la partita fra Crotone e Fiorentina in programma nel prossimo weekend

German Pezzella, diffidato, è stato ammonito contro il Napoli per un'entrata in ritardo su Osimhen nella ripresa: anche per lui, come per Dragowski espulso dalla panchina, scatterà la squalifica che non gli permetterà di giocare Crotone-Fiorentina, ultima di campionato.