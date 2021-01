Altra new entry nello staff di Prandelli. Buso promosso in prima squadra

In attesa che le competizioni giovanili riprendano la piena attività, c’è una novità nello staff di Cesare Prandelli. Come riporta Radio Bruno, l’ex tecnico della Primavera viola – e attualmente alla guida della formazione Under 18 – Renato Buso sta lavorando con Cesare Prandelli in prima squadra. Una promozione pro tempore, come quella di Donadel, visto che non appena ricominceranno le competizioni giovanili, Buso tornerà a svolgere il suo ruolo in panchina

Ribery, le ultime dal CS: verso il forfait, domani provino decisivo