Alternativi? No, Torreira e Bonaventura non si escludono a vicenda: il punto

TMW offre una panoramica sui piani della Fiorentina per il centrocampo, il reparto più curato in sede di mercato al momento: Paquetà non convince come contropartita, né per Chiesa, né per Milenkovic, e non è ritenuto adatto alla tattica di Iachini. I rinnovi di Biraghi e Benassi sono molto probabilmente collegati l’un l’altro, così come, sul fronte delle entrate, possono arrivare insieme Lucas Torreira e Giacomo Bonaventura (le loro schede QUI e QUI), visti fino ad ora come alternativi. Il portale, invece, apre alla possibilità di vederli entrambi con il giglio sul petto. In particolare, oggi è in programma un incontro con l’agente dell’ex Milan (LEGGI).

