Bonaventura, è il giorno decisivo? Oggi l’incontro tra la Fiorentina e l’agente

Potrebbe essere quello di oggi un giorno decisivo per il futuro di Giacomo Bonaventura, centrocampista attualmente svincolato dopo la fine dell'avventura al Milan. La Fiorentina negli ultimi giorni ha infatti preso contatti con l'entourage del calciatore e – secondo quanto scrive tuttomercatoweb – fissato per oggi un incontro per formulare un'offerta ufficiale. Il club viola ha fatto sapere di essere molto interessato al calciatore classe '89. Sullo sfondo c'è sempre il Benevento, che ha messo sul piatto un biennale molto importante da circa due milioni di euro netti a stagione.