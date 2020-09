Di Marzio: “Fiorentina in pole per Ricci, viola pronti all’investimento”

Vi stiamo raccontando da tempo dell’interesse della Fiorentina per Samuele Ricci, gioiellino dell’Empoli classe 2001. L’esperto di mercato Gianluca Di Marzio rilancia la questione proprio in questi minuti: “tra le varie pretendenti, la Fiorentina sembra però essere in pole, i contatti con l’Empoli sono già stati avviati. Titolare in B ad appena 18 anni, la valutazione di Ricci oscilla tra i 12 e i 15 milioni di euro: si tratterebbe di un investimento importante per i viola, che si garantirebbero però uno dei giovani più promettenti del calcio italiano” si legge sul suo sito. Tra l’altro i rapporti tra i due club toscani sono sempre più solidi dopo la recente doppia operazione (LEGGI QUI).

