Allenatori in A, la classifica degli stipendi: comandano Max e Mou, Italiano…

Particolarmente interessante la graduatoria stilata dal Corriere della Sera per quanto riguarda gli stipendi degli allenatori della Serie A. La palma di allenatore più nababbo se la dividono ex aequo Max Allegri e José Mourinho con ben 7 milioni di Euro netti a stagione. Chiude il podio, invece, Simone Inzaghi con 5,5 milioni di Euro. Curioso come nessuno di loro occupi una posizione nella top 5 della classifica. Parte destra della classifica per Vincenzo Italiano che, con 1,7 milioni percepiti a stagione post rinnovo, si trova fra Juric e Giampaolo. Questa la graduatoria completa: