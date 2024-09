Verso l’Atalanta: riecco Kean. Palladino aspetta gli ultimi rientri

Prosegue la preparazione della Fiorentina in vista della partita di domenica a Bergamo contro l'Atalanta ( CALENDARIO ). Oggi si è svolto un allenamento al Viola Park nel quale è tornato a lavorare in gruppo Moise Kean , rientrato dalle fatiche con l'Italia, sicuramente galvanizzato anche dal gol segnato contro Israele. Buone notizie per Palladino, al cui appello mancano adesso soltanto tre giocatori.

Fiorentina, chi è ancora assente

Domani è previsto il rientro di Bove e Kouamè, a loro volta impegnati in Nazionale, mentre solo venerdì (o addirittura sabato mattina) tornerà ad allenarsi Gudmundsson, dopo il blitz in Islanda per l'appello del suo processo. Impensabile dunque un impiego dell'ex Genoa da titolare, la speranza è che possa andare in panchina per essere a disposizione magari nel corso del match del Gewiss Stadium.