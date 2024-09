FOTO VN – Tutto a posto per Kean. È regolarmente in gruppo con gli Azzurri

Allarme totalmente rientrato per Kean, come confermato ieri dallo stesso calciatore, dopo la sessione di allenamento differenziato nel raduno dell'Italia a Coverciano. Nella sessione odierna, come testimoniano gli scatti realizzati dal nostro inviato, il centravanti viola sta regolarmente svolgendo l'allenamento in gruppo ed è dunque al 100% a disposizione di Spalletti. Un bel sospiro di sollievo per la ripresa del campionato della Fiorentina.