FOTO VN – Italia in campo per l’allenamento. Kean e Comuzzo in gruppo

La Nazionale azzurra scende in questi minuti in campo per l'allenamento di rifinitura in vista della partita fra Belgio e Italia. C'è un bel sole sui campi del centro tecnico federale di Coverciano e, nel gruppo di Spalletti, sono ovviamente presenti anche i violazzurri Kean e Comuzzo. Ecco alcuni scatti realizzati dal nostro inviato.