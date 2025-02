Dal Viola Park: un assente importante a centrocampo. Disponibile Pablo Marì

Il punto, in vista della sfida di domani tra Fiorentina e Como (IL CALENDARIO DELLA 25° GIORNATA DI SERIE A), dal Viola Park, dalle frequenze del "Pentasport" di Radio Bruno. Per quanto riguarda gli indisponibili, confermata l'assenza di Adli. Il francese oggi non si è allenato e si va verso un'altra esclusione nel match contro il Como. Riguardo al centrocampo, invece, Cataldi non è ancora al top, il giocatore è rimasto fermo tanto ed ha bisogno ancora di recuperare. Assetto probabile, quindi, con Mandragora e Fagioli nel mezzo. Per quanto riguarda l'attacco, poi, più probabile una partenza dalla panchina per Gudmundsson, mentre probabile maglia da titolare per Zaniolo e Beltran. Infine, tra i giocatori recuperati, risalta Pablo Marì, difensore di esperienza che può essere utile a Palladino anche in una eventuale difesa a tre.