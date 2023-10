Allegri sulla lotta Champions: “Per il quarto posto c’è anche la Fiorentina”

L'allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri parlando delle squadre rivali alla lotta per il quarto posto ha menzionato anche la Fiorentina: "Continueremo a competere per il quarto posto con Atalanta, Lazio, Roma e Fiorentina". Queste le sue parole nel dopo-partita di Atalanta-Juventus alla Domenica Sportiva. Era già successo che il tecnico livornese nominasse proprio la Fiorentina come possibile rivale del quarto posto.